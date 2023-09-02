ВСУ потеряли более 105 бойцов за сутки на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили свыше 105 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что ВС РФ ликвидировали две использовавшиеся украинской армией гаубицы: Д-20 и Д-30. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ.