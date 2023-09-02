ВСУ применили химическое оружие на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) в ДНР, пишет "Царьград" со ссылкой на источники. Как рассказал изданию замполит РШБр св. Георгия СДД Эдуард Шарафиев, противник в выборе террористических методов не брезгует ничем.

"Всё это похоже на агонию", — указал он.

Шарафиев подчеркнул, что контрнаступление обернулось для ВСУ крахом, из-за чего Киев готов идти на любые преступления. Всё это для того, чтобы доказать себе и своим западным хозяевам, что ещё существуют шансы на победу.