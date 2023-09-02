ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 11:08

ВСУ применили химическое оружие в зоне проведения СВО

"Царьград": ВСУ применили химическое оружие на южном фланге Артёмовска

ВСУ применили химическое оружие на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) в ДНР, пишет "Царьград" со ссылкой на источники. Как рассказал изданию замполит РШБр св. Георгия СДД Эдуард Шарафиев, противник в выборе террористических методов не брезгует ничем.

"Всё это похоже на агонию", указал он.

Шарафиев подчеркнул, что контрнаступление обернулось для ВСУ крахом, из-за чего Киев готов идти на любые преступления. Всё это для того, чтобы доказать себе и своим западным хозяевам, что ещё существуют шансы на победу.

В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ
В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ

Ранее отставной полковник армии США Дэниел Дэвис предрёк завершение контрнаступления ВСУ к концу сентября. По его словам, противник уже исчерпал большую часть ресурсов и не может продвигаться вперёд.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar