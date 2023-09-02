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2 сентября, 11:08

"Не брезгуют ничем": ВСУ применили химическое оружие в зоне проведения СВО

"Царьград": ВСУ применили химическое оружие на южном фланге Артёмовска

ВСУ применили химическое оружие на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) в ДНР, пишет "Царьград" со ссылкой на источники. Как рассказал изданию замполит РШБр св. Георгия СДД Эдуард Шарафиев, противник в выборе террористических методов не брезгует ничем.

"Всё это похоже на агонию", указал он.

Шарафиев подчеркнул, что контрнаступление обернулось для ВСУ крахом, из-за чего Киев готов идти на любые преступления. Всё это для того, чтобы доказать себе и своим западным хозяевам, что ещё существуют шансы на победу.

В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ

В США указали, что Киев случайно раскрыл колоссальные потери в рядах ВСУ

Ранее отставной полковник армии США Дэниел Дэвис предрёк завершение контрнаступления ВСУ к концу сентября. По его словам, противник уже исчерпал большую часть ресурсов и не может продвигаться вперёд.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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