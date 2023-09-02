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Опубликовано 2 сентября 2023, 11:34

Войска России поразили два командных пункта и узел связи ВСУ в ДНР

Российская армия за сутки нанесла удар по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ, а также уничтожила вражеский узел связи в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дылеевка ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Авдеевка ДНР уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", — указано в заявлении.

Также российская авиация, артиллерия и ракетные войска совместными действиями нанесли существенный урон живой силе и военной технике ВСУ сразу в 108 районах.

Российская армия поразила командный пункт и полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР
Российская армия поразила командный пункт и полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР

Кроме того, российские военнослужащие за сутки ликвидировали до 115 солдат ВСУ, а также уничтожили две артиллерийские системы и две гаубицы противника на Запорожском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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