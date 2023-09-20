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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 08:43
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Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

На Запорожском направлении возле села Работино российские войска удерживают преимущество перед ВСУ, ситуация на участке стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР. — Прим. Лайфа), и не можем мы обсуждать в отдельности. По населённому пункту Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", пояснил он.

Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию
Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию

Ранее председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. По его словам, населённый пункт превращается для ВСУ во "второй Артёмовск". Здесь украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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