Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

На Запорожском направлении возле села Работино российские войска удерживают преимущество перед ВСУ, ситуация на участке стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР. — Прим. Лайфа), и не можем мы обсуждать в отдельности. По населённому пункту Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", — пояснил он.