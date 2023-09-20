Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 08:43

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

На Запорожском направлении возле села Работино российские войска удерживают преимущество перед ВСУ, ситуация на участке стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР. — Прим. Лайфа), и не можем мы обсуждать в отдельности. По населённому пункту Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", пояснил он.

Запорожский фронт: Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию

Запорожский фронт: Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию

Ранее председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. По его словам, населённый пункт превращается для ВСУ во "второй Артёмовск". Здесь украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров