Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении
На Запорожском направлении возле села Работино российские войска удерживают преимущество перед ВСУ, ситуация на участке стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР. — Прим. Лайфа), и не можем мы обсуждать в отдельности. По населённому пункту Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", — пояснил он.
Ранее председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. По его словам, населённый пункт превращается для ВСУ во "второй Артёмовск". Здесь украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.
ТАСС / Александр Река