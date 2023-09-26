ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 10:33

Шойгу: Более 17 тысяч бойцов ВСУ и три западных танка уничтожено за сентябрь

Российские военные с начала сентября ликвидировали более 17 тысяч бойцов ВСУ, а также уничтожили почти три тысячи единиц вражеской техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США", — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.

Шойгу доложил Путину о героях, впятером обративших в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного
Шойгу доложил Путину о героях, впятером обративших в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного

Также в ходе заседания министр обороны доложил о новых высотах, которые российским войскам удалось занять в ходе спецоперации. По его словам, Армия Российской Федерации значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar