Шойгу: Более 17 тысяч бойцов ВСУ и три западных танка уничтожено за сентябрь

Российские военные с начала сентября ликвидировали более 17 тысяч бойцов ВСУ, а также уничтожили почти три тысячи единиц вражеской техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США", — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.