Шойгу доложил о взятии Армией России новых рубежей в районе Артёмовской петли
Шойгу доложил о расширении войсками РФ зоны контроля у Синьковки и Петропавловки
Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о новых высотах, занятых российскими войсками в ходе спецоперации. По его словам, армия значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.
"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка", — заявил глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.
Как отметил Шойгу, в результате эффективного огневого поражения со стороны российских сил украинская армия несёт серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили два танка Leopard в зоне СВО на Купянском направлении. Ночью ВСУ попытались эвакуировать подбитые бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск машины, но попытка закончилась неудачно.