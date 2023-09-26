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26 сентября, 10:19

Шойгу доложил о взятии Армией России новых рубежей в районе Артёмовской петли

Шойгу доложил о расширении войсками РФ зоны контроля у Синьковки и Петропавловки

<p>Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о новых высотах, занятых российскими войсками в ходе спецоперации. По его словам, армия значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка", — заявил глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.

Как отметил Шойгу, в результате эффективного огневого поражения со стороны российских сил украинская армия несёт серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения.

Артёмовская петля: как наши войска продвигаются на Купянском направлении

Артёмовская петля: как наши войска продвигаются на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили два танка Leopard в зоне СВО на Купянском направлении. Ночью ВСУ попытались эвакуировать подбитые бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск машины, но попытка закончилась неудачно.

Андрей Бражников
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