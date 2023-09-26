Шойгу доложил о взятии Армией России новых рубежей в районе Артёмовской петли

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о новых высотах, занятых российскими войсками в ходе спецоперации. По его словам, армия значительно расширила зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка", — заявил глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.