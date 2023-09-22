Российские военные уничтожили два танка Leopard в зоне СВО

ВС РФ за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожили два немецких танка Leopard. Это произошло на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что на этом направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии поражены позиции противника в районах населённых пунктов Артёмовка ЛНР, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны. Потери ВСУ составили до 20 украинских солдат, также уничтожены два танка Leopard и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".