Удар "Ланцетом" по украинскому МиГ-29 близ Кривого Рога — это "проба пера". Как заявил главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов в беседе с телеканалом "Царьград", в будущем использование этих дронов изменит ход спецоперации.

По его словам, скорее всего, в данном случае речь идёт о модификации "Ланцета" с контейнерной системой запуска. Это позволяет развернуть комплекс, применить его, запустить беспилотник в воздух за меньшее время, чем в базовой версии. Он пояснил, что благодаря такому механизму можно формировать группу беспилотников, которая лучше будет справляться с целью.

"Русские фактически меняют ход СВО, поскольку противник даже в тылу не может быть уверен в собственной безопасности, — шутка ли, если "сейчас вылетит русская "птичка". С появлением этой модификации расширяются возможности по его применению в СВО по тем объектам, которые ранее были досягаемы только с помощью более тяжёлых беспилотников-камикадзе, таких как небезызвестные "Герани", — заявил Федутинов, имея в виду новую модификацию "Ланцета".

Он также не исключил, что в будущем именно "Ланцеты" будут запускать по аэродромам, самолётам, центрам управления и прочим высокочувствительным целям.