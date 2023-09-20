Редкая добыча: Российские военные в зоне СВО уничтожили американский Avenger

Минобороны России сообщило об уничтожении в зоне специальной военной операции зенитного ракетного комплекса M1097 Avenger производства США. По данным ведомства, это произошло на Купянском направлении, где техника противника не устояла перед ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск.

"Поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка и Ивановка (Харьковская область), а также Розовка и Берестовое (ЛНР)", — проинформировали в Минобороны.

В этом же районе за сутки уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих и два автомобиля, добавили в ведомстве.