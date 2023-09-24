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24 сентября, 17:25

ВСУ попали под огонь российских сил при ночном манёвре по эвакуации подбитых Leopard

Разведчик РФ: ВСУ пытались эвакуировать подбитые танки Leopard под Купянском

ВСУ попытались эвакуировать подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск два танка Leopard на Купянском направлении, но попытка закончилась неудачно. Об этом рассказал российский разведчик.

"Была попытка эвакуации танка (Leopard. — Прим. Лайфа), противник подогнал такой же танк Leopard и советский танк. Они пытались сцепкой вытащить его на более ровную поверхность, при этом мы не давали им этого сделать с помощью артиллерии", рассказал боец РИА "Новости".

По словам военного, манёвр по спасению подбитых танков ВСУ попытались провернуть ночью, но российские разведчики наблюдали за этим участком с помощью беспилотников. Подпустив противника к машине, бойцы передали координаты места эвакуации расчёту реактивной системы "Град", который нанес удар по этому участку. В итоге украинским военным пришлось убегать ни с чем.

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Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили два танка Leopard в зоне СВО на Купянском направлении. Кроме того, в районе населённого пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Klaus-Dietmar Gabbert

Александра Мышляева
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