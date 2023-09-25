Шойгу доложил Путину о героях, впятером обративших в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного

Президент РФ Владимир Путин узнал из доклада главы Минобороны Сергея Шойгу о героизме взвода Ивана Калашникова, отбившего под селом Урожайное в ДНР атаку украинских бойцов, которые пытались штурмовать позиции российских военных на танке и двух боевых бронированных машинах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым", — отметил он.

Пятеро бойцов ВС РФ отбили атаку ВСУ у Урожайного. Видео © T.me / Минобороны России

Песков подчеркнул, что министр располагает всеми деталями произошедших боевых действий, поэтому Путин получил полную картину боёв.