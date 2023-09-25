Шойгу доложил Путину о героях, впятером обративших в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного
Шойгу доложил Путину о подвиге замкомвзвода Калашникова и его ребят у Урожайного
Президент РФ Владимир Путин узнал из доклада главы Минобороны Сергея Шойгу о героизме взвода Ивана Калашникова, отбившего под селом Урожайное в ДНР атаку украинских бойцов, которые пытались штурмовать позиции российских военных на танке и двух боевых бронированных машинах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым", — отметил он.
Пятеро бойцов ВС РФ отбили атаку ВСУ у Урожайного. Видео © T.me / Минобороны России
Песков подчеркнул, что министр располагает всеми деталями произошедших боевых действий, поэтому Путин получил полную картину боёв.
Напомним, Минобороны показывало тот самый бой. На видео пятеро российских военнослужащих отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто не отступил. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой.
ТАСС / Гавриил Григоров