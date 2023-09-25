Российские бойцы впятером сумели отразить атаку штурмовиков ВСУ и стали героями

Пятеро российских военных отбили атаку 12 украинских штурмовиков, вынудив их в страхе отступать в районе посёлка Урожайное на Южно-Донецком направлении. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в официальном телеграм-канале ведомства и опубликовала кадры боя, снятые с проводящего аэроразведку квадрокоптера.

Пятеро бойцов ВС РФ отбили атаку ВСУ. Видео © t.me / Минобороны России

"За день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли", — говорится в сообщении.

Как рассказал командир отделения с позывным Шмель, первый бой с вражеской группой длился всего 40 минут, после чего противник быстро ушёл. Уже вечером снова началось движение, в сторону российских бойцов поехали танк и две боевые бронированные машины, однако позже по рации передали, что танк подорвался, а БМ начали спешивать пехоту. Высадившиеся украинские штурмовики оказались под шквальным огнём российских миномётов, однако 12 бойцам ВСУ всё же удалось добраться до опорного пункта, где и начался контактный бой.

"Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону", — подчеркнули в МО.

Основной натиск штурма на себя героически принял командир подразделения с позывным Большой, который на протяжении всего боя находился на виду у противника и вёл прицельный огонь. В итоге пробить российскую оборону противнику, который превосходил наших бойцов по численному количеству, оказалось не по силам. Мотострелковая бригада действовала слаженно, как один организм, — из боя никто не вышел, не испугался и не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. Военные были удостоены орденов Мужества.