Оператор БПЛА Гранит пошёл на поиски дрона, а нашёл и уничтожил вражеский танк

По словам самого героя, в его задачи входило бомбометание, но его коптер в ходе радиоэлектронной борьбы "увёл" противник. Гранит отправился на его поиски и подошёл довольно близко к вражеским позициям. Там он обнаружил и свою пропажу, и украинский танк. Боец решил уничтожить вражескую технику, в этом ему помогли РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомёт) и две "морковки" (так военнослужащие на сленге называют кумулятивные гранаты). Два удара под башню и около двигателя — и танк загорелся.