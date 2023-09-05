Оператор БПЛА Гранит пошёл на поиски дрона, а нашёл и уничтожил вражеский танк
Российский оператор БПЛА с позывным Гранит уничтожил танк украинской армии, пока занимался поисками потерянного дрона. Об этом сообщает RT со ссылкой на военкора Александра Яремчука.
Оператор БПЛА Гранит пошёл на поиски дрона, а уничтожил вражеский танк. Видео © t.me / yaremshooter
По словам самого героя, в его задачи входило бомбометание, но его коптер в ходе радиоэлектронной борьбы "увёл" противник. Гранит отправился на его поиски и подошёл довольно близко к вражеским позициям. Там он обнаружил и свою пропажу, и украинский танк. Боец решил уничтожить вражескую технику, в этом ему помогли РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомёт) и две "морковки" (так военнослужащие на сленге называют кумулятивные гранаты). Два удара под башню и около двигателя — и танк загорелся.
По словам бойца, вражеская боевая машина сгорела полностью, экипажа внутри не оказалось.
Ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку роты ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области. Балицкий заявил, что наши бойцы разгромили вражескую роту и ликвидировали более 150 украинских военных.