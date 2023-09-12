Казак с позывным Бульдозер потерял руку и ногу в бою, но всё равно вернулся на фронт
Казак с позывным Бульдозер рассказал о реабилитации после ранения
Боец роты "Дон" Сергей Антонюк, даже получив тяжёлое ранение, потеряв руку и ногу в бою, всё равно вернулся на службу. Кавалер ордена Мужества с позывным Бульдозер рассказал о ранениях и реабилитации руководителю проекта Общероссийского народного фронта "Служба сопровождения ветеранов СВО" Ирине Куксенковой.
Сергей жил в Днепропетровской области, работал водителем, развозил молоко и творог. Но с 2014 года он отстаивает интересы Русского мира.
Видео © телеграм-канал "Ирина КуксенкоVа"
"После Майдана, когда начали жечь ОМОН в Киеве, я понял, что это беспредел. У нас, у казаков, принято так: если требуются защитники Родине, Отчизне, поднимаемся и идём", — рассказал Антонюк.
Позывной Бульдозер Сергей получил за характер — всегда шёл напролом. Первое тяжёлое ранение казак получил в 2015 году. В его подразделении тогда осталось в живых только три человека.
Когда объявили о начале специальной военной операции, Антонюк решил не оставаться в стороне. В итоге он попал в ремонтную роту "Дон". Во время одного из боёв под Изюмом рядом с Сергеем пролетела мина. В результате ранения казак потерял кисть правой руки, правую ногу ампутировали по колено. Впереди предстоял сложный путь реабилитации.
"Мы общаемся с нашими пациентами. Это всегда много боли. С казаками – участниками СВО легче работать. Это люди, которые много повидали, не разбалованные, не капризные, они действительно хотят встать на ноги", — рассказывает протезист Ибрагим Ибрагимов.
После протезирования Сергею пришлось учиться полностью себя обслуживать и ходить заново: сначала с ходунками, затем с помощью костылей. Супруга была рядом и поддерживала. После реабилитации, несмотря на ранения, Антонюк вернулся на службу. Сейчас на нём вся воспитательная и замполитская работа.
Герой также дал совет бойцам, которые переживают из-за ранений.
"Не надо впадать в уныние, на этом жизнь не заканчивается. Держаться надо, потихоньку приходить в себя, слюни не пускать", — отметил казак.
А ранее Лайф рассказывал про другого казака, который рвётся на передовую, несмотря на то что уже трижды был ранен. Это командир казачьего батальона "Сибирь" Олег Ликонцев с позывным Кан.
телеграм-канал "Ирина КуксенкоVа"