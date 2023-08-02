Первый казак-доброволец со званием Героя России хочет скорее вернуться на СВО

Командир казачьего батальона "Сибирь" Олег Ликонцев с позывным Кан накануне церемонии вручения госнаград в Кремле рассказал порталу "Российское казачество", почему он по-прежнему рвётся на передовую, несмотря на то что уже трижды был ранен.

Говоря о получении звания Героя России, командир батальона отметил, что сразу сказал ребятам — эта награда не только его, но и их. Казаки батальона Ликонцева — одни из тех героев, которые насмерть стояли под Артёмовском. Комбат также рассказал о состоянии здоровья и поделился дальнейшими планами.

"Осколок ухо продырявил, каску продырявил, ну и так, три контузии получил немножко. Скажем так, я побыстрее к своим хочу. <...> Я полностью вернулся, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Зачем мне это нужно, проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием", — заявил комбат.

Сейчас, по словам командира, к казакам продолжают примыкать добровольцы из Москвы, Калининграда, с Дона. Все бойцы без исключения проходят подготовку, а навыки новобранцам передают уже те, кто прошёл зону СВО.