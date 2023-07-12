Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу

Батальон "Сибирь" сформирован из казаков Сибирского, Енисейского, Иркутского и Терского войсковых казачьих обществ. Они находились в районе Артёмовска и самоотверженно участвовали в боевых действиях. Проявляя мужество и храбрость, казаки в течение 12 суток бились с превосходящими силами противника. Сам Ликонцев был ранен, но до конца управлял боем. За это ему первому среди казаков-добровольцев было присвоено звание Героя России. Ликонцев в эфире Первого канала заявил, что эта награда всего батальона. Вместе с тем комбат уже готов вернуться на передовую, несмотря на ранение.