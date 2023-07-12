Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу
Путин присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву
Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру добровольческого казачьего батальона "Сибирь" в составе добровольческой казачьей бригады "Терек" Олегу Ликонцеву звание Героя России. Сейчас в спецоперации на Украине участвуют более 20 тысяч казаков со всей страны.
Герой России Олег Ликонцев. Кадр из видео © Первый канал
Батальон "Сибирь" сформирован из казаков Сибирского, Енисейского, Иркутского и Терского войсковых казачьих обществ. Они находились в районе Артёмовска и самоотверженно участвовали в боевых действиях. Проявляя мужество и храбрость, казаки в течение 12 суток бились с превосходящими силами противника. Сам Ликонцев был ранен, но до конца управлял боем. За это ему первому среди казаков-добровольцев было присвоено звание Героя России. Ликонцев в эфире Первого канала заявил, что эта награда всего батальона. Вместе с тем комбат уже готов вернуться на передовую, несмотря на ранение.
"Надо доделать начатое", — сказал Ликонцев.
Ранее Лайф писал, что российский танк в ходе наступления ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области за короткое время уничтожил несколько украинских бронемашин иностранного производства, вызвав у противника панику. Экипаж действовал под руководством старшего сержанта Василия Плотникова.