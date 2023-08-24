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24 августа, 11:02

Казаки-добровольцы создали разведывательно-штурмовую бригаду "Сибирь"

Казаки-добровольцы создали разведывательно-штурмовую бригаду "Сибирь", сообщил замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов. По его словам, в новое подразделение войдут три отряда, названные в честь сибирских рек.

"Смысл в том, что практически все казачьи отряды имеют названия рек, где находятся их казачьи войска. Допустим, если это бригада "Дон", то в ней есть отряды, которые называются в честь притоков Дона — "Аксай", "Маныч", "Хопёр", "Елань", "Бузулук" — это всё структурные подразделения бригады. То же самое в бригаде "Терек" и "Днепр", теперь и в бригаде "Сибирь". Все отряды, которые в неё входят и будут входить, будут иметь названия рек", — приводит слова Дьяконова портал "Российское казачество".

На сегодняшний день в бригаду входят отряды "Сибирь" и "Енисей", также на стадии формирования находятся подразделения "Ангара" и "Иртыш", которые будут пополняться бойцами из Сибирского, Енисейского, Иркутского казачьих войск. Сейчас бригада дислоцируется в зоне СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик. При этом в "Сибири" нет нехватки личного состава или снабжения. Причина этого, как пояснил Дьяконов, в знаменитом подвиге одноимённого отряда.

Первый казак-доброволец со званием Героя России хочет скорее вернуться на СВО

Первый казак-доброволец со званием Героя России хочет скорее вернуться на СВО

Напомним, что в спецоперации на Украине сегодня участвует более 20 тысяч казаков со всей страны. Ранее глава государства Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона "Сибирь" Олегу Ликонцеву.

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Telegram / Российское казачество

Наталья Исакова
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