Командир бойцов, впятером отразивших атаку ВСУ под Урожайным, представлен к званию Героя России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Боец представлен к награде за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что Большой умело руководил своими подчинёнными, принял на себя основной бой, находясь всё это время на виду у украинских солдат и ведя по ним прицельный огонь. Ещё двое бойцов работали по противнику с флангов из блиндажей. Подразделение Калашникова действовало слаженно, "как один организм", оно не отступило и повергнуло врага в бегство.