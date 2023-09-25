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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 08:55
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Командир бойцов, впятером отразивших атаку ВСУ под Урожайным, представлен к званию Героя России

Шойгу представил к званию Героя России бойца, чей взвод впятером отбил атаку ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Боец представлен к награде за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении", говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что Большой умело руководил своими подчинёнными, принял на себя основной бой, находясь всё это время на виду у украинских солдат и ведя по ним прицельный огонь. Ещё двое бойцов работали по противнику с флангов из блиндажей. Подразделение Калашникова действовало слаженно, "как один организм", оно не отступило и повергнуло врага в бегство.

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Напомним, Минобороны показывало тот самый бой. На видео — пятеро российских военнослужащих отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто не отступил.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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