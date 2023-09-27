В ЛНР рассказали, как ВСУ отчаянно спасали раненную на передовой "важную персону"

На Краснолиманском направлении украинские военнослужащие привлекли санитарную авиацию для транспортировки с фронта "важной персоны", получившей тяжёлое ранение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении ВФУ эвакуировали "важную персону". На участке Сватово – Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации", — написал он в телеграм-канале.

Скорее всего, речь идёт о некоем высокопоставленном кураторе или офицере из командования ВСУ, допустил Марочко, объясняя суматоху и действия украинских военных в данной ситуации.