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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 07:41
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В ЛНР рассказали, как ВСУ отчаянно спасали раненную на передовой "важную персону"

Марочко: ВСУ эвакуировали раненую "важную персону" на участке Сватово – Кременная

На Краснолиманском направлении украинские военнослужащие привлекли санитарную авиацию для транспортировки с фронта "важной персоны", получившей тяжёлое ранение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении ВФУ эвакуировали "важную персону". На участке Сватово – Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации", написал он в телеграм-канале.

Скорее всего, речь идёт о некоем высокопоставленном кураторе или офицере из командования ВСУ, допустил Марочко, объясняя суматоху и действия украинских военных в данной ситуации.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёт зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа за восемь месяцев на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации на Украине уничтожил свыше 200 целей.

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Татьяна Миссуми
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