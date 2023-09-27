В ЛНР рассказали, как ВСУ отчаянно спасали раненную на передовой "важную персону"
Марочко: ВСУ эвакуировали раненую "важную персону" на участке Сватово – Кременная
На Краснолиманском направлении украинские военнослужащие привлекли санитарную авиацию для транспортировки с фронта "важной персоны", получившей тяжёлое ранение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Краснолиманском направлении ВФУ эвакуировали "важную персону". На участке Сватово – Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации", — написал он в телеграм-канале.
Скорее всего, речь идёт о некоем высокопоставленном кураторе или офицере из командования ВСУ, допустил Марочко, объясняя суматоху и действия украинских военных в данной ситуации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёт зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа за восемь месяцев на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации на Украине уничтожил свыше 200 целей.
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