ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 03:04
160403

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой все патроны

Три бойца ВСУ сдались в плен ВС РФ на Сватовском направлении

Украинские военнослужащие продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен российским войскам после выхода на открытый радиоканал "Волга". Именно так на днях поступила группа из трёх бойцов ВСУ, которые сложили оружие и покинули позиции, сообщил источник РИА "Новости".

Покончить с боями солдаты решили ночью, выйдя к позициям ВС РФ с белой тряпкой. С собой они прихватили все имеющиеся патроны. Боеприпасы в количестве четырёх ящиков пленные передали российским военным.

"На направлении Сватово – Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооружённых сил Украины", — отметил источник.

Как украинские подразделения сдаются в плен
Как украинские подразделения сдаются в плен

Тем временем Киев продолжает бросать живую силу на убой с целью оправдать название своего "контрнаступления". Не исключено, что скоро противник может решиться на третью мощную атаку в Запорожье.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar