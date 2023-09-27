Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой все патроны
Три бойца ВСУ сдались в плен ВС РФ на Сватовском направлении
Украинские военнослужащие продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен российским войскам после выхода на открытый радиоканал "Волга". Именно так на днях поступила группа из трёх бойцов ВСУ, которые сложили оружие и покинули позиции, сообщил источник РИА "Новости".
Покончить с боями солдаты решили ночью, выйдя к позициям ВС РФ с белой тряпкой. С собой они прихватили все имеющиеся патроны. Боеприпасы в количестве четырёх ящиков пленные передали российским военным.
"На направлении Сватово – Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооружённых сил Украины", — отметил источник.
Тем временем Киев продолжает бросать живую силу на убой с целью оправдать название своего "контрнаступления". Не исключено, что скоро противник может решиться на третью мощную атаку в Запорожье.
VK / Минобороны России