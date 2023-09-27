Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой все патроны

Украинские военнослужащие продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен российским войскам после выхода на открытый радиоканал "Волга". Именно так на днях поступила группа из трёх бойцов ВСУ, которые сложили оружие и покинули позиции, сообщил источник РИА "Новости".

Покончить с боями солдаты решили ночью, выйдя к позициям ВС РФ с белой тряпкой. С собой они прихватили все имеющиеся патроны. Боеприпасы в количестве четырёх ящиков пленные передали российским военным.