Командир "Ахмата" рассказал об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку

Вооружённые силы Украины несут огромные потери, но не оставляют попыток взять населённый пункт Клещеевка под Артёмовском. Об этом заявил РИА "Новости" заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он опроверг сообщения Киева о взятии Клещеевки и рассказал, что населённый пункт остаётся под контролем российских сил. По его словам, ВСУ смогли зацепить лишь некоторые высоты, однако оставшаяся часть контролируется силами ВС РФ.

"Противник ежедневно пытается напирать, пробить этот участок в нашей линии обороны. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он несёт огромные потери, поэтому общая линия — её можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всём участке линии соприкосновения", — заявил Алаудинов.