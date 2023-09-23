Командир "Ахмата" рассказал об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ несут огромные потери при атаках на Клещеевку
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река
Вооружённые силы Украины несут огромные потери, но не оставляют попыток взять населённый пункт Клещеевка под Артёмовском. Об этом заявил РИА "Новости" заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Он опроверг сообщения Киева о взятии Клещеевки и рассказал, что населённый пункт остаётся под контролем российских сил. По его словам, ВСУ смогли зацепить лишь некоторые высоты, однако оставшаяся часть контролируется силами ВС РФ.
"Противник ежедневно пытается напирать, пробить этот участок в нашей линии обороны. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он несёт огромные потери, поэтому общая линия — её можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всём участке линии соприкосновения", — заявил Алаудинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. В результате прошедшего штурма российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, а также взяли в плен двух солдат.