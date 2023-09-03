Кадыров показал видео штурма позиций ВСУ бойцами "Ахмата" под Клещеевкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. В результате прошедшего штурма российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, а также взяли в плен двух солдат. Кадры он опубликовал в телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам Кадырова, ВСУ обкатывают новую тактику: украинские диверсионно-разведывательные группы выходят малыми частями, пытаясь занять позиции, что видно на опубликованных кадрах. В дальнейшем в дело вступают российские разведчики, в задачу которых входит поиск противника, после чего в работу включается действующий на упреждение спецназ "Ахмат".

"На съёмках мы наблюдаем, как пятеро наших спецназовцев неспешно подходят к вражескому укрытию, а затем, проанализировав обстановку и получив приказ о зачистке, приступают к исполнению", — уточнил Кадыров.

Итогом данного штурма стала ликвидация четырех солдат ВСУ. Двое сложили оружие и сдались в плен, добавил глава Чечни.

А днём ранее бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен несколько украинских военных, среди которых оказались представители нацистского батальона "Айдар"*. Все они были взяты в плен в Клещеевке. Пленные рассказали о тяжелейших потерях: в нацистском подразделении только около 30% личного состава остаётся боеспособным.