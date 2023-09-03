Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 20:03

Кадыров показал видео штурма позиций ВСУ бойцами "Ахмата" под Клещеевкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. В результате прошедшего штурма российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, а также взяли в плен двух солдат. Кадры он опубликовал в телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам Кадырова, ВСУ обкатывают новую тактику: украинские диверсионно-разведывательные группы выходят малыми частями, пытаясь занять позиции, что видно на опубликованных кадрах. В дальнейшем в дело вступают российские разведчики, в задачу которых входит поиск противника, после чего в работу включается действующий на упреждение спецназ "Ахмат".

"На съёмках мы наблюдаем, как пятеро наших спецназовцев неспешно подходят к вражескому укрытию, а затем, проанализировав обстановку и получив приказ о зачистке, приступают к исполнению", — уточнил Кадыров.

Итогом данного штурма стала ликвидация четырех солдат ВСУ. Двое сложили оружие и сдались в плен, добавил глава Чечни.

Российская ТОС "Солнцепёк" поразила живую силу ВСУ в районе Артёмовска

Российская ТОС "Солнцепёк" поразила живую силу ВСУ в районе Артёмовска

А днём ранее бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен несколько украинских военных, среди которых оказались представители нацистского батальона "Айдар"*. Все они были взяты в плен в Клещеевке. Пленные рассказали о тяжелейших потерях: в нацистском подразделении только около 30% личного состава остаётся боеспособным.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров