"Солнцепёк" сжёг опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёт ТОС "Солнцепёк" поразил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёт тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении", — приводит РИА "Новости" слова представителя российского ведомства.
Он уточнил, что российские военные ударили по опорному пункту противника термобарическими снарядами, применение которых особенно эффективно в лесистой местности. В подобных условиях традиционные виды оружия не всегда имеют высокую эффективность против того, кто засел в опорных пунктах или заглублённых укрытиях, добавил собеседник агентства.
На Угледарском направлении украинская армия также несёт большие потери, причём не всегда от рук наших военных. Пару дней назад ВСУ предприняли попытку наступления на наши позиции в ДНР, однако она оказалась тщетной. Вражеские группы до них даже не дошли, подорвавшись на собственных минах ещё по пути.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ