"Солнцепёк" сжёг опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчёт тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении", — приводит РИА "Новости" слова представителя российского ведомства.

Он уточнил, что российские военные ударили по опорному пункту противника термобарическими снарядами, применение которых особенно эффективно в лесистой местности. В подобных условиях традиционные виды оружия не всегда имеют высокую эффективность против того, кто засел в опорных пунктах или заглублённых укрытиях, добавил собеседник агентства.