Российский боец: Пехота ВСУ подорвалась на своих же минах

При наступлении на Угледарском направлении в ДНР пехотинцы ВСУ подорвались на своих минах. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что группа пехоты вышла в сопровождении трёх единиц тяжёлой техники, однако до позиций российских военных они добраться не успели, подорвавшись на собственных минах. Вдобавок подоспела российская РСЗО.

Военный также добавил, что украинские боевики часто предпринимают попытки наступления на позиции РФ, однако успеха не имеют.