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28 июля, 05:05

Российский боец: Пехота ВСУ подорвалась на своих же минах

При наступлении на Угледарском направлении в ДНР пехотинцы ВСУ подорвались на своих минах. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что группа пехоты вышла в сопровождении трёх единиц тяжёлой техники, однако до позиций российских военных они добраться не успели, подорвавшись на собственных минах. Вдобавок подоспела российская РСЗО.

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Военный также добавил, что украинские боевики часто предпринимают попытки наступления на позиции РФ, однако успеха не имеют.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия понесла огромные потери в результате последней атаки российских позиций. Глава государства уточнил, что потери личного состава украинской армии — свыше 200 человек.

Обложка ©

Flickr / Aleksey Chernyshev

Юлия Коновалова
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