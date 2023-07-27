ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 12:19
3040

Путин сообщил об огромных потерях ВСУ в последней атаке

Путин: ВСУ потеряли более 200 бойцов в последней атаке

Украинская армия понесла огромные потери в результате последней атаки российских позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень большие потери личного состава — свыше 200 человек", — уточнил глава государства во время общения с журналистами после пленарного заседания первого дня саммита Россия – Африка в Петербурге.

При этом без потерь не обошлось и среди наших военных. Однако разница — колоссальная, подчеркнул Путин.

"В разы. Более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", — заявил российский лидер.

Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия
Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия

Ранее Лайф рассказывал, что на огромные потери пожаловались и сами украинские военные. Бойцы ВСУ заявили, что в ходе их контрнаступления гибнет до половины подразделения за каждый взятый километр, который им с трудом потом приходится удерживать.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar