Путин сообщил об огромных потерях ВСУ в последней атаке

Украинская армия понесла огромные потери в результате последней атаки российских позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень большие потери личного состава — свыше 200 человек", — уточнил глава государства во время общения с журналистами после пленарного заседания первого дня саммита Россия – Африка в Петербурге.

При этом без потерь не обошлось и среди наших военных. Однако разница — колоссальная, подчеркнул Путин.

"В разы. Более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", — заявил российский лидер.