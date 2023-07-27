Путин сообщил об огромных потерях ВСУ в последней атаке
Путин: ВСУ потеряли более 200 бойцов в последней атаке
Украинская армия понесла огромные потери в результате последней атаки российских позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень большие потери личного состава — свыше 200 человек", — уточнил глава государства во время общения с журналистами после пленарного заседания первого дня саммита Россия – Африка в Петербурге.
При этом без потерь не обошлось и среди наших военных. Однако разница — колоссальная, подчеркнул Путин.
"В разы. Более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника", — заявил российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что на огромные потери пожаловались и сами украинские военные. Бойцы ВСУ заявили, что в ходе их контрнаступления гибнет до половины подразделения за каждый взятый километр, который им с трудом потом приходится удерживать.
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