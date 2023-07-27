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27 июля, 12:14

Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия

Украинская армия за последние дни активизировала наступательные действия, особенно на Запорожском направлении. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил президент России Владимир Путин.

Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия. Видео © LIFE

Российский лидер напомнил, что само по себе широкомасштабное контрнаступление украинская армия начала с 4 июня 2023 года. Это подтверждает тот факт, что Киев решил задействовать свои стратегические резервы.

"Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — на Запорожском направлении. Вчера шли серьёзные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа", — проинформировал президент.

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Ранее о начале новой фазы контрнаступления сообщило агентство Bloomberg, а также The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, Киев перешёл к "основному удару" и бросил в бой на юге большую часть своих резервов, обученных на Западе. Перед ними стоит "монументальная задача", поскольку Россия "построила плотную оборонительную сеть из минных полей, траншей, бункеров, противотанковых ловушек и других препятствий".

Обложка ©

kremlin.ru

Марина Калегина
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