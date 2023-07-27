Украинская армия за последние дни активизировала наступательные действия, особенно на Запорожском направлении. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил президент России Владимир Путин.

Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия. Видео © LIFE

Российский лидер напомнил, что само по себе широкомасштабное контрнаступление украинская армия начала с 4 июня 2023 года. Это подтверждает тот факт, что Киев решил задействовать свои стратегические резервы.

"Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — на Запорожском направлении. Вчера шли серьёзные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа", — проинформировал президент.