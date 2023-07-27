Украинская армия потеряла больше 200 солдат из-за девяти неудачных атак в ДНР

Российские военные за прошедшие сутки отбили девять украинских атак на Донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово в ДНР. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское и ДНР", — проинформировал он.

Потери противника на данном направлении за сутки составили, со слов Конашенкова, свыше 210 военнослужащих, а ещё танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также американская радиолокационная станция. Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.