Украинская армия потеряла сотни солдат в ожесточённых боях в ДНР
ВСУ попытались атаковать на Донецком направлении, но потеряли до 210 военных
Российские войска пресекли четыре попытки наступления ВСУ на Донецком фронте, потери противника за сутки составили до 210 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное ДНР", — уточнил он.
Также, по его словам, украинская армия потерпела крах под Богдановкой, Спорным и Авдеевкой в ДНР, а в районе населённых пунктов Дылеевка и Авдеевка ВС РФ нанесли удар по двум складам боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Конашенков подчеркнул, что противник потерял до 210 военнослужащих, семь боевых машин, три автомобиля, две американские системы М777, три польские установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119 производства США.
Как сообщалось, Российская армия за минувшие сутки продвинулась по фронту до трёх километров и до 2,7 километра в глубину обороны Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.
ТАСС / Станислав Красильников