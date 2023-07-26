Украинская армия потеряла сотни солдат в ожесточённых боях в ДНР

Российские войска пресекли четыре попытки наступления ВСУ на Донецком фронте, потери противника за сутки составили до 210 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное ДНР", — уточнил он.

Также, по его словам, украинская армия потерпела крах под Богдановкой, Спорным и Авдеевкой в ДНР, а в районе населённых пунктов Дылеевка и Авдеевка ВС РФ нанесли удар по двум складам боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Конашенков подчеркнул, что противник потерял до 210 военнослужащих, семь боевых машин, три автомобиля, две американские системы М777, три польские установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119 производства США.