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26 июля, 12:24

Конашенков рассказал об успешном наступлении российских мотострелков на Кузёмовском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции в ходе наступления на Кузёмовском направлении. Такими данными поделился на брифинге в среду, 26 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника на данном направлении он перечислил до 135 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, артсистему М777 американского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и один танк.

"На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Кузёмовском направлении и заняли более выгодные позиции", — отметил Конашенков.

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ТАСС / Федосеев Лев

Марина Калегина
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