Украинские военные заявили, что при контрнаступлении теряют до половины подразделения за каждый взятый километр, который в итоге они ещё могут не удержать. Высказывания солдат приводит Kyiv Post.

"Мы продвигаемся на дюймы, и я не считаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", — подчеркнул военный медик.