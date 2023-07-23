Украинские военные пожаловались на огромные потери
Kyiv Post: ВСУ теряют половину подразделения за каждый взятый километр
Украинские военные заявили, что при контрнаступлении теряют до половины подразделения за каждый взятый километр, который в итоге они ещё могут не удержать. Высказывания солдат приводит Kyiv Post.
"Мы продвигаемся на дюймы, и я не считаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", — подчеркнул военный медик.
Другой украинский солдат, воюющий рядом с Донецком, уточнил, что его подразделение захватило и потеряло несколько российских позиций, так как солдат обучали только брать укрепления, но не удерживать их. Каждые сто метров обходятся ВСУ как минимум в четыре пехотинца. При этом 30% украинских военных погибают и 40% получают ранения.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency