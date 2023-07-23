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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 18:21
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Украинские военные пожаловались на огромные потери

Kyiv Post: ВСУ теряют половину подразделения за каждый взятый километр

Украинские военные заявили, что при контрнаступлении теряют до половины подразделения за каждый взятый километр, который в итоге они ещё могут не удержать. Высказывания солдат приводит Kyiv Post.

"Мы продвигаемся на дюймы, и я не считаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", — подчеркнул военный медик.

Другой украинский солдат, воюющий рядом с Донецком, уточнил, что его подразделение захватило и потеряло несколько российских позиций, так как солдат обучали только брать укрепления, но не удерживать их. Каждые сто метров обходятся ВСУ как минимум в четыре пехотинца. При этом 30% украинских военных погибают и 40% получают ранения.

Российский генерал ответил на вопрос, как долго продлится контрнаступ ВСУ
Российский генерал ответил на вопрос, как долго продлится контрнаступ ВСУ

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Осипов
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