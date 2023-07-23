"Ничего не достигнут": Российский генерал ответил на вопрос, как долго продлится контрнаступ ВСУ

Запала у украинских военных для контрнаступления хватит лишь до конца августа. Такое мнение в беседе с "Соловьёв Live" выразил командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв", — отметил он.