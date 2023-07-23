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23 июля, 16:22

"Ничего не достигнут": Российский генерал ответил на вопрос, как долго продлится контрнаступ ВСУ

Генерал Мордвичев: Запала у ВСУ для контрнаступления хватит до конца августа

Запала у украинских военных для контрнаступления хватит лишь до конца августа. Такое мнение в беседе с "Соловьёв Live" выразил командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв", — отметил он.

Генерал считает, что к зиме ВСУ "сильно такого ничего не достигнут". К весне же, по его мнению, "всё закончится".

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

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Минобороны РФ

Никита Осипов
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