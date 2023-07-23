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23 июля, 15:44

"Оно тяжёлое": Блинкен рассказал, как продвигается контрнаступление ВСУ

Блинкен заявил, что контрнаступление украинских военных идёт тяжело

Контрнаступление украинских военных сейчас идёт тяжело. Об этом в беседе с CNN заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сейчас контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжёлое", — отметил он.

Блинкен добавил, что сейчас идут достаточно тяжёлые бои, при этом российские военные, по его словам, организовали "надёжную оборону".

"Мы не смогли": Зеленский попытался оправдаться за провал контрнаступления

"Мы не смогли": Зеленский попытался оправдаться за провал контрнаступления

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

Обложка ©

Getty Images / Win McNamee

Никита Осипов
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