"Оно тяжёлое": Блинкен рассказал, как продвигается контрнаступление ВСУ
Блинкен заявил, что контрнаступление украинских военных идёт тяжело
Контрнаступление украинских военных сейчас идёт тяжело. Об этом в беседе с CNN заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Сейчас контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжёлое", — отметил он.
Блинкен добавил, что сейчас идут достаточно тяжёлые бои, при этом российские военные, по его словам, организовали "надёжную оборону".
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
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