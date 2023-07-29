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Опубликовано 29 июля 2023, 18:42
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Американский экс-разведчик назвал оружие России, которого боятся ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ отступают при ударах российских ТОС "Солнцепёк"

ТОС "Солнцепёк". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ТОС "Солнцепёк". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские военнослужащие бегут с поля боя, когда Российская армия начинает применять тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

"Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) не говорят о том, что <…> россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 и ТОС-2. <…> После этого украинские военнослужащие либо погибают, получая ранения, либо отступают", — отметил Риттер.

По его данным, как только украинские силы пересекают серую зону, чтобы переходить в наступление, их накрывает российская артиллерия. В результате за последнее время ВСУ не достигли ничего. Наоборот, только понесли большие потери.

"Солнцепёк" сжёг опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Солнцепёк" сжёг опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что научно-производственный концерн "Уралвагонзавод" передал Министерству обороны РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".

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Андрей Григорьев
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