Американский экс-разведчик назвал оружие России, которого боятся ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ отступают при ударах российских ТОС "Солнцепёк"
ТОС "Солнцепёк". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские военнослужащие бегут с поля боя, когда Российская армия начинает применять тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Dialogue works.
"Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) не говорят о том, что <…> россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 и ТОС-2. <…> После этого украинские военнослужащие либо погибают, получая ранения, либо отступают", — отметил Риттер.
По его данным, как только украинские силы пересекают серую зону, чтобы переходить в наступление, их накрывает российская артиллерия. В результате за последнее время ВСУ не достигли ничего. Наоборот, только понесли большие потери.
Ранее Лайф сообщал, что научно-производственный концерн "Уралвагонзавод" передал Министерству обороны РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".