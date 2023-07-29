Американский экс-разведчик назвал оружие России, которого боятся ВСУ

Украинские военнослужащие бегут с поля боя, когда Российская армия начинает применять тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

"Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) не говорят о том, что <…> россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 и ТОС-2. <…> После этого украинские военнослужащие либо погибают, получая ранения, либо отступают", — отметил Риттер.

По его данным, как только украинские силы пересекают серую зону, чтобы переходить в наступление, их накрывает российская артиллерия. В результате за последнее время ВСУ не достигли ничего. Наоборот, только понесли большие потери.