Песков: ВС России не наносят ударов по гражданским объектам на Украине
Российские военные не атакуют и не производят удары по гражданским целям, расположенным на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российские военные не наносят ударов по гражданским целям [на Украине]. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — сказал журналистам представитель Кремля.
Так, ранее, например, военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли около двух десятков ударов по позициям украинской армии, которая пыталась закрепиться на Купянском направлении. Наши бойцы атаковали вражеские батальоны при помощи авиации и тяжёлой огнемётной системы.
ТАСС / Александр Полегенько