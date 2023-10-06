Песков: ВС России не наносят ударов по гражданским объектам на Украине

Российские военные не атакуют и не производят удары по гражданским целям, расположенным на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российские военные не наносят ударов по гражданским целям [на Украине]. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — сказал журналистам представитель Кремля.