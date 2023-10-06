Бойцы "Запада" нанесли 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск "Запад" нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении при помощи авиации и тяжёлой огнемётной системы. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населённых пунктов Невское, Новолюбовка", — заявил Зыбинский.

Он уточнил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике противника в населённых пунктах Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое. Помимо того, тяжёлая огнемётная система атаковала район сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ в направлении Макеевки.

В общей сложности противник потерял до роты живой силы, а также два танка, семь миномётов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два БПЛА.