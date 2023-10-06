Российские военные нанесли удар по азовцам* на Краснолиманском направлении

Российская группировка "Центр" нанесла удар по штурмовикам ВСУ, а также спецназу батальона "Азов"*. Это произошло на Краснолиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки Александра Савчука.

"На Краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — рассказал Савчук.

Он уточнил, что противник при этом потерял свыше 40 военнослужащих.

Ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.