В Крыму язычнику дали 8 лет за попытку вступить в "Азов"*

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам колонии по обвинению в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок восемь лет", — заявил судья.

При этом прокурор запросил для мужчины 12 лет колонии. Защита же настаивала на смягчении наказания. Сам Круглов раскаялся в содеянном.

В июле 2018 года сотрудники ФСБ обнаружили дома у крымчанина два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами. Они были замаскированы под термос и бутылки. Кроме того, Круглов, который является приверженцем языческой идеологии, на своей странице в соцсети опубликовал сообщение с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В июне 2019 года Алуштинский городской суд признал его виновным и приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Выйдя на свободу, мужчина продолжил противоправную деятельность и дважды попытался перейти на территорию Украины, чтобы вступить в группировку "Азов"*. При второй попытке его задержали на вокзале в Симферополе.

Ранее суд вынес приговоры азовцам* за обстрелы домов в Мариуполе. Им дали по 22 года колонии.