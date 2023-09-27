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27 сентября, 16:47

В Крыму за госизмену задержали жителя Краснодара, пытавшегося примкнуть к ВСУ

В Крыму возбудили уголовное дело по статье о госизмене против жителя Краснодара, который пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Допрос собиравшегося участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ жителя Краснодара. Видео © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Как рассказали в ведомстве, 22-летний россиянин приехал в Армянск (Крым), где попытался попасть на территорию Незалежной через Херсонскую область в обход установленных пунктов пропуска, где его и поймали пограничники. Молодому человеку теперь грозит пожизненное лишение свободы.

"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Киевским районным судом республики фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", — говорится в сообщении ведомства.

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Россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

А ранее в Москве суд вынес приговор студенту за попытку передать секретные данные иностранным спецслужбам. Глеб Вердиян отправился в колонию строгого режима на шесть лет по уголовному делу о госизмене.

Обложка ©

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Наталья Исакова
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