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7 сентября, 16:07

В Москве вынесли приговор студенту за попытку передать секретные данные иностранным спецслужбам

Суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента Вердияна за покушение на госизмену

Мосгорсуд вынес приговор российскому студенту Глебу Вердияну, отправив его в колонию строгого режима на шесть лет по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, с ограничением свободы сроком на один год", — уточняется в заявлении.

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Ранее сообщалось, что россиянин Глеб Вердиян хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но не успел. Его арестовали. Какие именно данные стали известны задержанному, не уточняется.

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Татьяна Миссуми
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