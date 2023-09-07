В Москве вынесли приговор студенту за попытку передать секретные данные иностранным спецслужбам

Мосгорсуд вынес приговор российскому студенту Глебу Вердияну, отправив его в колонию строгого режима на шесть лет по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, с ограничением свободы сроком на один год", — уточняется в заявлении.