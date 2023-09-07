В Хабаровске возбудили дело против россиянина, переводившего деньги ВСУ

В Хабаровске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о государственной измене за то, что он спонсировал ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ", — говорится в сообщении спецслужбы.

Переведённые средства должны были пойти на приобретение противником оружия, боеприпасов и новых беспилотников. Кроме того, мужчина хотел "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона" и даже покинуть Россию, чтобы поехать воевать на стороне Киева против Российской армии.