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7 сентября, 07:46

В Хабаровске возбудили дело против россиянина, переводившего деньги ВСУ

УФСБ: На жителя Хабаровска завели дело о госизмене после спонсирования ВСУ

В Хабаровске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о государственной измене за то, что он спонсировал ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ", — говорится в сообщении спецслужбы.

Переведённые средства должны были пойти на приобретение противником оружия, боеприпасов и новых беспилотников. Кроме того, мужчина хотел "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона" и даже покинуть Россию, чтобы поехать воевать на стороне Киева против Российской армии.

Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали 23-летнего парня, передававшего на Украину секретные данные об одном из объектов, который расположен на территории Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".


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Николь Вербер
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