В Хабаровске возбудили дело против россиянина, переводившего деньги ВСУ
УФСБ: На жителя Хабаровска завели дело о госизмене после спонсирования ВСУ
В Хабаровске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о государственной измене за то, что он спонсировал ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ", — говорится в сообщении спецслужбы.
Переведённые средства должны были пойти на приобретение противником оружия, боеприпасов и новых беспилотников. Кроме того, мужчина хотел "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона" и даже покинуть Россию, чтобы поехать воевать на стороне Киева против Российской армии.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали 23-летнего парня, передававшего на Украину секретные данные об одном из объектов, который расположен на территории Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Shutterstock