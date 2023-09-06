ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу военных данных на Украину

Федеральная служба безопасности задержала 23-летнего ростовчанина, который передавал на Украину секретные данные. Речь идёт об одном из объектов, расположенных на территории Краснодарского края. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, житель Ростовской области переписывался с человеком, который позиционировал себя как член военных формирований Украины. В ходе диалога ростовчанин выступал в поддержку Незалежной и действий, антироссийской направленности. Кроме того, он передавал украинцу данные об одном из военных объектов, находящимся на территории Краснодарского края.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооружённых сил и техники", — сообщили в пресс-службе.

В результате силовики задержали россиянина. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".