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4 сентября, 09:59

ФСБ задержала главу ячейки экстремистов, участвовавших в блокаде Крыма в 2014-м

В Херсонской области силовики задержали члена украинского националистического батальона, который возглавлял ячейку организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, участвовавшую в энергетической и водной блокаде Крыма. Об этом сообщили пресс-службе регионального УФСБ.

"Задержан гражданин России, житель Геническа 1973 г. р., причастный к деятельности незаконного вооружённого формирования", — говорится в сообщении.

Мужчина в 2014 году добровольно вступил и участвовал в деятельности украинского "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"**. Формирование преследовало такие цели, как осуществление продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, нарушение целостности России и борьба за возвращение региона в состав Незалежной.

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Ранее ФСБ задержала изготовителя взрывчатки для украинских диверсантов в Запорожской области. Гражданин Незалежной успел передать исполнителям несколько СВУ, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Светлана Оперук
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