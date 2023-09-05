Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ
ФСБ в Краснодарском крае задержала мужчину, собиравшегося вступить в ВСУ
Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Силовики установили, что россиянин связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирал и проводил подготовку добровольцев для участия в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС России. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выехать в соседнюю страну.
Против него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника".
Ранее ФСБ задержала главу ячейки экстремистов, участвовавших в энергетической и водной блокаде Крыма в 2014 году. Поймать мужчину удалось в Херсонской области.
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