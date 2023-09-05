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5 сентября, 07:19

Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

ФСБ в Краснодарском крае задержала мужчину, собиравшегося вступить в ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики установили, что россиянин связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирал и проводил подготовку добровольцев для участия в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС России. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выехать в соседнюю страну.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника".

В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Ранее ФСБ задержала главу ячейки экстремистов, участвовавших в энергетической и водной блокаде Крыма в 2014 году. Поймать мужчину удалось в Херсонской области.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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