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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 07:19
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Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

ФСБ в Краснодарском крае задержала мужчину, собиравшегося вступить в ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики установили, что россиянин связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирал и проводил подготовку добровольцев для участия в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС России. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выехать в соседнюю страну.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника".

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В Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Ранее ФСБ задержала главу ячейки экстремистов, участвовавших в энергетической и водной блокаде Крыма в 2014 году. Поймать мужчину удалось в Херсонской области.

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Евгения Колесникова
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