Россиянина задержали при попытке выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики установили, что россиянин связался с сотрудником Службы безопасности Украины, который набирал и проводил подготовку добровольцев для участия в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС России. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выехать в соседнюю страну.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника".