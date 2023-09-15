Россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

Россиянин Сергей Кабанов, который по заданию американских спецслужб организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники, приговорён к 12,5 года лишения свободы. Такое решение вынес Тверской областной суд, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что суд признал виновным в совершении госизмены россиянина, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Кабанов осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооружённых сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Минобороны США. Транспортировка военной техники осуществлялась транзитом через Латвию. Канал передачи комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационного вооружения был ликвидирован, указали в ведомстве.