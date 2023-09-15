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15 сентября, 07:12

Россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

Суд приговорил россиянина Кабанова к 12,5 года колонии за госизмену

Россиянин Сергей Кабанов, который по заданию американских спецслужб организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники, приговорён к 12,5 года лишения свободы. Такое решение вынес Тверской областной суд, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что суд признал виновным в совершении госизмены россиянина, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Кабанов осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооружённых сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Минобороны США. Транспортировка военной техники осуществлялась транзитом через Латвию. Канал передачи комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационного вооружения был ликвидирован, указали в ведомстве.

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А ранее в Москве суд вынес приговор студенту за попытку передать секретные данные иностранным спецслужбам. Глеб Вердиян отправился на шесть лет в колонию строгого режима по уголовному делу о государственной измене.

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Иван Косицын
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