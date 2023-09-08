Читинка слила украинскому пограничнику военные фото и попала под госизмену
ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото- и видеосъёмку для ВСУ
Жительница Читы обвиняется в государственной измене. Согласно данным ФСБ, она снимала и отправляла украинскому пограничнику фото- и видеоматериалы, имеющие отношение к ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в Забайкальском краевом суде.
По данным агентства, 21-летняя читинка познакомилась в Сети с мужчиной, оказавшимся представителем Госпогранслужбы Украины. По его просьбе она снимала военные эшелоны, следовавшие по железной дороге, а также военных в аэропорту и мобилизованных в автоколоннах. Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, "эти сведения при получении их иностранным государством могли быть использованы против Вооружённых сил и безопасности РФ".
Сообщается также, что девушка открыто протестовала против СВО, в том числе в социальных сетях. Она надеялась на получение денег от знакомого по переписке и планировала перебраться на Украину. Однако 10 июля 2023 года россиянка была задержана, мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 2 ноября.
А ранее в Москве вынесли приговор студенту за попытку передать секретные данные иностранным спецслужбам. Он отправился на шесть лет в колонию строгого режима по уголовному делу о государственной измене.
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