Читинка слила украинскому пограничнику военные фото и попала под госизмену

Жительница Читы обвиняется в государственной измене. Согласно данным ФСБ, она снимала и отправляла украинскому пограничнику фото- и видеоматериалы, имеющие отношение к ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в Забайкальском краевом суде.

По данным агентства, 21-летняя читинка познакомилась в Сети с мужчиной, оказавшимся представителем Госпогранслужбы Украины. По его просьбе она снимала военные эшелоны, следовавшие по железной дороге, а также военных в аэропорту и мобилизованных в автоколоннах. Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, "эти сведения при получении их иностранным государством могли быть использованы против Вооружённых сил и безопасности РФ".

Сообщается также, что девушка открыто протестовала против СВО, в том числе в социальных сетях. Она надеялась на получение денег от знакомого по переписке и планировала перебраться на Украину. Однако 10 июля 2023 года россиянка была задержана, мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 2 ноября.