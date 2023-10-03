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3 октября, 13:22

Вынесены приговоры азовцам* за обстрелы домов в Мариуполе

Трём военнослужащим "Азова"* дали 22 года колонии за обстрелы домов в Мариуполе

<p>Дом в Мариуполе, по которому стреляли азовцы*. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledcom_press/9027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком</a></p>

Дом в Мариуполе, по которому стреляли азовцы*. Обложка © Telegram / Следком

Трём военнослужащим националистического полка "Азов"* дали по 22 года колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в Мариуполе. Они обвиняются в жестоком обращении с населением и покушении на убийство по мотивам политической и идеологической вражды, уточнили в СК РФ.

Допрос военнослужащих "Азова"*, которым дали 22 года колонии за обстрелы домов в Мариуполе. Видео © Telegram / Следком

"Верховным судом ДНР вынесены приговоры военнослужащим войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины: младшему сержанту Владиславу Курке, а также старшим солдатам Павлу Степанову и Сергею Шевеле", — отметили в ведомстве.

Известно, что 24 февраля прошлого года военнослужащие выдвинулись в Мариуполь с базы подразделения после того, как рано утром поступила команда тревоги. На позиции на старом кладбище Курка стал стрелять по домам на окраине города, чтобы напугать жителей. Помогало ему в этом приложение "Армия SOS": выбранная точка на карте показывала координаты объекта. Причём дома Курка выбирал такие, чтобы они оказались в радиусе максимальной стрельбы орудия БМ-37 калибра 82 мм.

Затем он призвал сослуживцев выставить миномёт по показаниям. В итоге были выбраны три дома, которые с 5 по 10 марта 2022-го не меньше ста раз обстреливали осколочно-фугасными минами. Жилища были разрушены, но люди не пострадали.

Возвращённый на Украину боевик Прокопенко снова возглавил "Азов"*

Возвращённый на Украину боевик Прокопенко снова возглавил "Азов"*

Ранее суд ДНР приговорил к 22 годам азовца* Эдуарда Варбанского за веерные миномётные обстрелы школы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Никита Осипов
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