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3 октября, 12:38

Возвращённый на Украину боевик Прокопенко снова возглавил "Азов"*

<p>Денис Прокопенко. Фото © Telegram / "Азов"*</p>

Денис Прокопенко. Фото © Telegram / "Азов"*

Главарь украинского националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен российским войскам, а потом был возвращён Турцией на Украину, вновь возглавил своё подразделение. Об этом сообщил глава МВД Незалежной Игорь Клименко.

"Подразделение "Азов"* возглавляет Денис Прокопенко", — сказал Клименко в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

По его словам, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава и "навёрстывает то время, пока его не было".

"Азов"* продолжает нести тяжёлые потери, вопреки возвращению в строй командиров

"Азов"* продолжает нести тяжёлые потери, вопреки возвращению в строй командиров

Напомним, Прокопенко был в числе боевиков "Азова"*, которые сдались в плен ВС РФ в Мариуполе. В рамках обмена азовцев* отправили в Турцию, где они должны были находиться до завершения специальной военной операции. Однако в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. 16 июля Денис Прокопенко прибыл в свою бригаду. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Александра Вишнякова
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