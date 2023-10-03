Возвращённый на Украину боевик Прокопенко снова возглавил "Азов"*

Главарь украинского националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен российским войскам, а потом был возвращён Турцией на Украину, вновь возглавил своё подразделение. Об этом сообщил глава МВД Незалежной Игорь Клименко.

По его словам, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава и "навёрстывает то время, пока его не было".

Напомним, Прокопенко был в числе боевиков "Азова"*, которые сдались в плен ВС РФ в Мариуполе. В рамках обмена азовцев* отправили в Турцию, где они должны были находиться до завершения специальной военной операции. Однако в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. 16 июля Денис Прокопенко прибыл в свою бригаду. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и со стороны турецких.