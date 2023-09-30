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30 сентября, 04:08

Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

МО: Авиация группировки "Юг" в 25 районах СВО поразила живую силу и технику ВСУ

Российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал начальник пресс-центра российской Южной группировки войск Георгий Минесашвили.

"Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах", — приводит его заявление ТАСС.

Помимо этого российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях. Также, по его словам, в районе населённого пункта Предтечино, расположенного в Донецкой Народной Республике, экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" поразили живую силу противника.

Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении

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Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы России сбили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой Народной Республике. Это произошло в районе населённого пункта Торецкое.

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Андрей Соловьёв
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