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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 04:08
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Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

МО: Авиация группировки "Юг" в 25 районах СВО поразила живую силу и технику ВСУ

Российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал начальник пресс-центра российской Южной группировки войск Георгий Минесашвили.

"Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах", — приводит его заявление ТАСС.

Помимо этого российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях. Также, по его словам, в районе населённого пункта Предтечино, расположенного в Донецкой Народной Республике, экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" поразили живую силу противника.

Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении
Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы России сбили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой Народной Республике. Это произошло в районе населённого пункта Торецкое.

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VK / Минобороны РФ

Андрей Соловьёв
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