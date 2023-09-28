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Опубликовано 28 сентября 2023, 11:32

Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР

Минобороны: ВКС РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это произошло в районе села Торецкое, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Данные Минобороны об уничтоженной технике ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Данные Минобороны об уничтоженной технике ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Кроме того, на прошлой неделе истребители ВКС РФ и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М, а российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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Никита Никонов
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