Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР
Минобороны: ВКС РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого в ДНР
Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это произошло в районе села Торецкое, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Данные Минобороны об уничтоженной технике ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны России
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Кроме того, на прошлой неделе истребители ВКС РФ и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М, а российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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