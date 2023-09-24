Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении

Экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО срывают безуспешные попытки украинской армии атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали боевую работу экипажей Ка-52 и Ми-28.

Боевая работа экипажей Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ

"При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолётов выполняют пуски ракет по обнаруженным укреплённым опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских националистов", — уточнили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, подлёт к цели лётчики совершают на малой высоте, благодаря чему экипажи остаются незамеченными. После удара происходит снижение и смена курса, а затем вертолёты возвращаются на позиции.