ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 02:54
30843

Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны РФ: Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ

Экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО срывают безуспешные попытки украинской армии атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали боевую работу экипажей Ка-52 и Ми-28.

Боевая работа экипажей Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ

"При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолётов выполняют пуски ракет по обнаруженным укреплённым опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских националистов", — уточнили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, подлёт к цели лётчики совершают на малой высоте, благодаря чему экипажи остаются незамеченными. После удара происходит снижение и смена курса, а затем вертолёты возвращаются на позиции.

Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российская авиация поразила украинский вертолёт Ми-8 недалеко от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён истребителями ВКС России.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar