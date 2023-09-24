Российская авиация пресекла переброску сил ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны РФ: Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
Экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО срывают безуспешные попытки украинской армии атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали боевую работу экипажей Ка-52 и Ми-28.
Боевая работа экипажей Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ
"При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолётов выполняют пуски ракет по обнаруженным укреплённым опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских националистов", — уточнили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, подлёт к цели лётчики совершают на малой высоте, благодаря чему экипажи остаются незамеченными. После удара происходит снижение и смена курса, а затем вертолёты возвращаются на позиции.
Ранее Лайф рассказывал, что российская авиация поразила украинский вертолёт Ми-8 недалеко от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён истребителями ВКС России.
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